SON DAKİKA… Çopuroğlu'nun adaylığına yapılan itiraz reddedildi
AK Parti Kayseri 3'üncü sıra milletvekili adayı Şaban Çopuroğlu'nun il başkanlığı görevinden belirlenen sürede istifa etmeyerek aday gösterildiği belirtilerek itiraz dilekçesi sunuldu. Yapılan itiraz reddedildi.
- 16.04.2023 16:57
- Güncelleme: 16.04.2023 16:57
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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci dönem milletvekilliği seçimleri için AK Parti Kayseri Milletvekilliğine 3’ncü sıradan aday gösterilen Şaban Çopuroğlu’nun AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevinden son gün olan 16 Mart 2023 tarihinden istifa etmeden aday gösterildiği belirtilerek itiraz edilmişti.
Yapılan itiraz reddedildi. Çopuroğlu'nun AK Parti Kayseri 3’üncü sıra milletvekili adayı olması önünde bir engel bulunmuyor.
1ha
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