SON DAKİKA… Çopuroğlu'nun adaylığına yapılan itiraz reddedildi

AK Parti Kayseri 3'üncü sıra milletvekili adayı Şaban Çopuroğlu'nun il başkanlığı görevinden belirlenen sürede istifa etmeyerek aday gösterildiği belirtilerek itiraz dilekçesi sunuldu. Yapılan itiraz reddedildi.

PAYLAŞ
  • 16.04.2023 16:57
  • Güncelleme: 16.04.2023 16:57
  • 56
SON DAKİKA… Çopuroğlu'nun adaylığına yapılan itiraz reddedildi

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci dönem milletvekilliği seçimleri için AK Parti Kayseri Milletvekilliğine 3’ncü sıradan aday gösterilen Şaban Çopuroğlu’nun AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevinden son gün olan 16 Mart 2023 tarihinden istifa etmeden aday gösterildiği belirtilerek itiraz edilmişti.
Yapılan itiraz reddedildi. Çopuroğlu'nun AK Parti Kayseri 3’üncü sıra milletvekili adayı olması önünde bir engel bulunmuyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar: 'Uzatmadık el, dokunmadık gönül kalmayacak'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Uzatmadık el, dokunmadık gönül kalmayacak'

'Stres, aç ve susuz kalmak, uykusuz kalmak veya çok uyumak migreni tetikler'

“Stres, aç ve susuz kalmak, uykusuz kalmak veya çok uyumak migreni tetikler”

Motosiklet kazasında yaralı sürücü taburcu oldu: 'Tali yolu göremedim, süratle gelen araçla çarpıştım'

Motosiklet kazasında yaralı sürücü taburcu oldu: “Tali yolu göremedim, süratle gelen araçla çarpıştım”

Başkan Büyükkılıç: '16 ilçemize 400 ton tohum dağıtıyoruz'

Başkan Büyükkılıç: '16 ilçemize 400 ton tohum dağıtıyoruz'

Tiny house evlere ilgi arttı

Tiny house evlere ilgi arttı

Başkan Büyükkılıç'tan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Büyükkılıç'tan Kadir Gecesi Mesajı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

4
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

5
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

6
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA… Çopuroğlu'nun adaylığına yapılan itiraz reddedildi

SON DAKİKA… Çopuroğlu’nun adaylığına yapılan itiraz reddedildi

Başkan Yalçın'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yalçın'dan Kadir Gecesi Mesajı

DAHA FAZLA
Büyük Birlik Partisi Kayseri'de seçim startını verdi

Büyük Birlik Partisi Kayseri’de seçim startını verdi

Kayseri'de ilginç olay

Kayseri'de ilginç olay

120 yıllık kilim zamana meydan okuyor

120 yıllık kilim zamana meydan okuyor

Gesi Mahallesinde Yeni Yol Çalışması Yapılıyor

Gesi Mahallesinde Yeni Yol Çalışması Yapılıyor

Başkan Çolakbayrakdar'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Çolakbayrakdar'dan Kadir Gecesi Mesajı