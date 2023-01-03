SON DAKİKA… Enflasyon rakamları ve maaş artışları belli oldu

TÜİK’e göre TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 artış gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ZAMMI BELLİ OLDU

Verilere göre memur ve memur emeklileri Ocak’ta toplam yüzde 16,2 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak. Ancak bu rakamlar memur ve emekliler için nihai zam oranları değil. Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek.