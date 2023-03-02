SON DAKİKA… Fenerbahçe taraftarlarına tribün yasağına mahkeme ‘dur’ dedi

Kayserispor, ligin 24’üncü haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek. Kayseri İl Güvenlik Kurulu, 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynayacak olan maça sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararını aldı.

Fenerbahçe Kulübü ve spor camiasında çok konuşulan bu kararın durdurulması için Fenerbahçe tarafında yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvuruldu. Başvuruyu değerlendiren Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.