SON DAKİKA… İYİ Parti Talas ilçe başkanı Haymana istifa etti

 İYİ Parti Talas ilçe başkanı Osman Haymana istifa etti.   

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  • 16.09.2023 20:26
  • Güncelleme: 16.09.2023 20:26
SON DAKİKA… İYİ Parti Talas ilçe başkanı Haymana istifa etti

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Osman Haymana yerel seçimlerde aday aday olacağını açıklayarak görevinden istifa etti. Haymana istifa dilekçesinde, “Kuruluşundan beri üyesi olduğum, Kurucu-Seçilmiş-Atanmış İlçe Başkanlığı, İl Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulunduğum, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Başkan Adaylığı yaptığım, çok zorlu mücadele ve emeklerle bugünlere getirdiğimiz İYİ Partimizin, Genel İdare Kurulu tarafından alınan tavsiye kararı, Parti Tüzüğümüz ve Siyasi Partiler Kanunu Gereğince, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde aday adayı olmak nedeniyle İYİ Parti Talas İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Gereğini saygıyla arz ve talep ederim” ifadelerine yer verdi.

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