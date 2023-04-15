SON DAKİKA… İYİ Partili Özvarinli, AK Parti'ye geçti
İYİ Parti Kayseri Milletvekili aday adaylığına başvuruda bulunan Meral Akşener'in Danışmanı Hasan Sami Özvarinli, AK Parti'ye katıldı.
- 15.04.2023 17:36
- Güncelleme: 15.04.2023 17:36
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14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri öncesi siyasi hareketlilik devam ediyor. Partilerde adaylık süreçleri de beraberinde istifaları getirdi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Aday Adaylığı için başvuran ancak listelerde kendisine yer bulamayan Hasan Sami Özvarinli partisinden istifa etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığını da yapan Özvarinli AK Parti saflarına katıldı.
1ha
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