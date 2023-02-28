SON DAKİKA… Kayseri İncesu merkezli deprem korkuttu

 Kayseri'nin İncesu ilçesi merkezli 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi. 

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  • 28.02.2023 18:35
  • Güncelleme: 28.02.2023 18:35
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SON DAKİKA… Kayseri İncesu merkezli deprem korkuttu

Kahramanmaraş depremleri sonrası Türkiye beşik gibi sallanıyor. Son deprem Kayseri İncesu merkezli yaşandı. Saat 18.16’da 4,4 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Depremim yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı. 

Sarsıntı, özellikle yüksek binalarda şiddetli şekilde hissedildi. Korkuyla evlerini boşaltanlar oldu. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi. Uzmanlar, artçı sarsıntıların uzun süre devam edeceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

1ha

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