SON DAKİKA… Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz

Üretimde büyük maliyet kalemlerinden olan elektrik faturaları için sanayiciye müjde geldi. EPDK’nın aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatının 4200 TL/MWh'den 3650 MWh'ye düşürüldü.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini duyurdu. Yılmaz, "Sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.