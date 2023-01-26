SON DAKİKA… Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayi elektriğinde yüzde 12 indirim beklendiğini açıkladı.
- 26.01.2023 16:44
- Güncelleme: 26.01.2023 16:44
- 41
Üretimde büyük maliyet kalemlerinden olan elektrik faturaları için sanayiciye müjde geldi. EPDK’nın aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatının 4200 TL/MWh'den 3650 MWh'ye düşürüldü.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini duyurdu. Yılmaz, "Sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN