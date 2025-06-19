Son ders zili yarın çalacak
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarın karnelerini alarak yaz tatiline girecek.
2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024’te başlamıştı. İlk ara tatil ise 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında, ikinci ara tatil de 31 Mart-4 Nisan 2025 arasında yapıldı.
3 Şubat’ta başlayan ikinci dönem, 20 Haziran 2025 Cuma günü de sona eriyor. Yarın karnesini alacak olan yaklaşık 20 milyon öğrenci de, 2024-2025 eğitim-öğretim yılını tamamlayarak yaz tatiline çıkacak.
Öte yandan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ise 8 Eylül'de başlayacak.