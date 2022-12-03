Son gelen zam sonrası motorine indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt ürünlerinde hareketlenmeye sebep oluyor. Özellikle tarım yakıtı motorinde aşağı – yukarı yönlü dalgalanma yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta üst üste 3 kez indirim 1 kez zam gelen motorinin litre fiyatına bu kez 69 kuruşluk indirim beklentisi oluştu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre indirim 5 Aralık Pazartesi gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.

İndirimle birlikte şu an 24,04 liradan satılan motorinin litresi 23,35 liraya gerileyecek. Diğer akaryakıt ürünlerinden benzin ve LPG’de ise şimdilik fiyat güncellemesi beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 20,54 TL

Motorin (dizel): 24,04 TL (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,79 TL