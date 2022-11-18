Son işine çıkamadı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sabah yola çıkmak için tırda yatan şoför ölü bulundu.

PAYLAŞ
  • 18.11.2022 12:27
  • Güncelleme: 18.11.2022 14:54
Son işine çıkamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sabah yola çıkmak için tırda yatan şoför ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesinde bulunan Nakliyeciler Sitesi’nde meydana gelen olayda, tır şoförü Mehmet Atalay (56) taşıyacağı yükü sabah almaya gitmedi. Atalay’ın tırının yanına giden işveren, şahsı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinde Mehmet Atalay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu. Atalay’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İyi Partili Yücel: 'Kayseri'de Turizm Daire Başkanlığı kurulmalı'

İyi Partili Yücel: “Kayseri’de Turizm Daire Başkanlığı kurulmalı”

Kayseri'nin ilk kadın kaptanı şehirler arası mekik dokuyor

Kayseri’nin ilk kadın kaptanı şehirler arası mekik dokuyor

10 günde 477 muhtara 'sorunlarla baş etme' eğitimi verildi

10 günde 477 muhtara ‘sorunlarla baş etme’ eğitimi verildi

Bir kişiyi bıçakla yaralayan sanıklar hakim karşısına çıktı

Bir kişiyi bıçakla yaralayan sanıklar hakim karşısına çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Davutoğlu'na cevap: 'Allah'tan kork'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Davutoğlu'na cevap: 'Allah'tan kork'

Benzinde 3 gün arayla 2'nci indirim bekleniyor

Benzinde 3 gün arayla 2’nci indirim bekleniyor

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

6
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esnaf ve vatandaş arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Esnaf ve vatandaş arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Melikgazi Belediyesi vezneleri bu hafta sonu hizmet verecek

Melikgazi Belediyesi vezneleri bu hafta sonu hizmet verecek

DAHA FAZLA
Hayriye Türksoy Hançer Avrupa Şampiyonu oldu

Hayriye Türksoy Hançer Avrupa Şampiyonu oldu

Erciyes'in eteklerinde yetiştirilen çilek fidesi 6 ülkeye ihraç ediliyor

Erciyes'in eteklerinde yetiştirilen çilek fidesi 6 ülkeye ihraç ediliyor

Milletvekili Ataş:'Türkiye' de sağlık sistemi iflas etmek üzeridir'

Milletvekili Ataş:'Türkiye' de sağlık sistemi iflas etmek üzeridir'

Baklava ustalığını bırakıp motosiklet işine girdi, Türkiye Şampiyonu oldu

Baklava ustalığını bırakıp motosiklet işine girdi, Türkiye Şampiyonu oldu

Emlak ve çevre temizlik vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım

Emlak ve çevre temizlik vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım