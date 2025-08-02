'Son Kale: Aile' Paneli Kayseri'de Gerçekleşti

HÜDAPAR Kadın ve Aile Başkanlığı, 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi vesilesiyle dikkat çekici bir etkinliğe imza attı.

'Son Kale: Aile' Paneli Kayseri'de Gerçekleşti

Kayseri Teşkilatı’nın ev sahipliğinde Melikgazi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen “Son Kale: Aile” paneli, toplumun temel taşı olan aile kurumuna yönelik tehditleri ve çözüm önerilerini ele aldı.

Panelin açılış konuşmasını HÜDAPAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir gerçekleştirdi. Etkinliğin moderatörlüğünü Avukat Hasan Boztaş üstlenirken, panelde üç önemli isim katılımcılarla buluştu: Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan, Sosyolog-Hukukçu İlhami Sayan ve Emekli Başvaiz Dr. Cansever Dokuz.

Konuşmacılar, tarihsel süreçte aile yapısının uğradığı dönüşümleri, kadın ve erkek rollerinin Batı paradigmasıyla yeniden şekillendirilmesini, İslami perspektiften aile kavramını ve alternatif koruma mekanizmalarını detaylı biçimde ele aldılar. Ayrıca, aile hekimliği gibi uygulamaların toplumsal dayanışma açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Panel, katılımcılara hem düşünsel hem de pratik düzeyde çözüm yolları sunarak, “aile”nin son kale olarak korunması gerektiği mesajını güçlü bir biçimde iletti.

Haber Merkezi

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