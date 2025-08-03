Bu sezon davetiye fiyatları ve davetiye sektörü hakkında konuşan Davetiye basım yeri genel müdürü Alper Efe, “Özellikle gurbetçi vatandaşlardan gelen talep, beklentilerin çok altında kaldı. İnternet üzerinden yapılan satışlar da cirolarımızı olumsuz etkiledi. Bu yaz, davetiye alımları beklentimizin yüzde 50 altında gerçekleşti. Bu durumun temel nedenlerinden biri, güncel kâğıt fiyatları ve işçilik maliyetlerindeki artış. Bu maliyetler, davetiyelerin fiyatlarını yükseltti ve insanlar ekonomik durumlarını daha fazla düşünmeye başladı” dedi.

Yaz sezonununda evlenecek çiftler düğün davetiyesi hazırlıklarına başladı. İnternet satışları ve sosyal medya üzerinden davetiye gönderme kolaylığı, basılı davetiyelere olan talebi azaltmış olsa da, bu gelenek hala bazı insanlar için önemini koruyor.

Davetiye sektöründe büyük bir düşüş yaşandı diyen Davetiye basım yeri genel müdürü Alper Efe, “İç Anadolu Bölgesi'ndeki bayiliklerimiz aracılığıyla dağıtım yapsak da, davetiye sektöründeki genel beklentilerimizin oldukça altında bir performans sergiliyoruz. Özellikle gurbetçi vatandaşlardan gelen talep, beklentilerin çok altında kaldı. İnternet üzerinden yapılan satışlar da cirolarımızı olumsuz etkiledi. Bu yaz, davetiye alımları beklentimizin yüzde 50 altında gerçekleşti. Bu durumun temel nedenlerinden biri, güncel kâğıt fiyatları ve işçilik maliyetlerindeki artış. Bu maliyetler, davetiyelerin fiyatlarını yükseltti ve insanlar ekonomik durumlarını daha fazla düşünmeye başladı. Şu anda en uygun davetiyenin adet fiyatı 3 liradan başlıyor. Elbette üst sınır yok; papyonlu, keten ya da kadife gibi çok özel davetiyeler de tasarlıyoruz. Örneğin, geçmiş sezonlarda yaptığımız bir özel davetiyenin bugünkü adet fiyatı 1500 lirayı bulabiliyor. Son zamanlarda insanlar dijital davetiyelere yönelmeye başladı. Dijital davetiyeler işleri kolaylaştırsa da, basılı davetiyelerin taşıdığı hatıra değerini ortadan kaldırıyor. Toplumumuzda yakın çevrenize basılı davetiye göndermemek hoş karşılanmayabiliyor, bu da dijital davetiyelerin olumlu ve olumsuz etkilerini aynı anda yaşamamıza neden oluyor. Bu duruma çözüm olarak, biz de dijital davetiye hizmeti sunuyoruz. Ancak, çiftlerin mutluluğu ve hatıraları için dijital davetiyeyle birlikte hediye olarak dört adet basılı davetiye de veriyoruz. Böylece en yakın aile bireylerine basılı davetiye verebiliyorlar ve ellerinde bir hatıra kalıyor. WhatsApp üzerinden davetiye gönderme alışkanlığının artması işlerimizi yüzde 200 oranında olumsuz etkiledi. Eskiden geniş ailelerin ortalama 500 ila 1000 adet davetiye bastırdığı görülürken, şimdi bu sayı 200-300, en fazla 400 adede düştü. Çekirdek ailelerde ise durum daha da vahim. Eskiden 200 adet basılan davetiye sayısı, şimdi 50 ya da 100 adede kadar geriledi. Geri kalan 150 davetiye ise WhatsApp üzerinden gönderiliyor ”şeklinde konuştu.