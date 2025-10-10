Sonbahar alerjisine karışı alınacak önlemler

Sağlık Bakanlığı, sonbahar alerjisine karşı alınıcak önlemleri paylaştı. Sonbahar alerjisine karşı alınacak önlemlerin başında ise 'Polenin yoğun olduğu günlerde ve rüzgarlı havalarda dışarıda bulunmayın' uyarısı bulunuyor.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı’ndan, sonbahar alerjisine karşı alınacak önlemler paylaşıldı. Sonbahar alerjisine karşı alınacak önlemler ise şu şekilde belirtildi: Polenin yoğun olduğu günlerde ve rüzgarlı havalarda dışarıda bulunmayın. Çimlerin biçildiği, çiçekli-çimenli ortamlardan uzak durun. Siperli şapka ve güneş gözlüğü kullanın. Uzun kollu kıyafetler giyin. Eve gelince kıyafet değiştirin, duş alın. Kapı ve pencereleri, polenlerin en yoğun olduğu sabah erken saatlerde ve öğle saatlerinde kapalı tutun. Doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli kullanın, kontrollerinizi ihmal etmeyin. Toplu taşımada açık kapı ve pencere önlerinde durmayın. Sigara dumanından uzak durun. Evde düzenli temizlik yapın.

Haber Merkezi

