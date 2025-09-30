Sonbahar Bunalımı Nedir, Nasıl Baş Edilir?

Günler kısalmaya, havalar serinlemeye, yapraklar dökülmeye başladıysa kışın habercisi sonbahar geldi çattı demektir. Deniz, kum, güneş ile özdeşleşmiş yaz sezonunun sonu yaklaştıkça; sonbahar esintilerine kapılan kimi bireylerde sonbahar bunalımı olarak bilinen mevsimsel bir anksiyete hali yaşanır.

‘SONBAHAR BUNALIMI NEDİR’

Sonbahar bunalımı, adından da anlaşıldığı üzere, yazdan kışa geçiş evresi olarak bilinen sonbaharın bireylerde yarattığı anlık duygu durum değişikliği olarak bilinmektedir. Bilim dünyasının 2000’lerin başında kabul ettiği ve adını koyduğu bu durum, Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu (MDB) ile benzerlikler gösterse de bire bir aynı ruhsal sorunu tanımlamamaktadır.

‘SONBAHAR BUNALIMI BELİRTİLERİ NELERDİR’

Bireylerde genellikle aşırı sıkıntı ve bunalım yaratan sonbahar sendromu belirtileri şunlardır: Günlük aktivitelere karşı ilgi kaybı, kaygı ve yüksek seviyede endişe, düşük mod ve depresyon / bir anda duygu değişimi, sinirli olma hali, uyku hali ve yorgunluk, letarji (Tıpta halsizlik, enerji eksikliği veya yorgunluk durumu olarak tanımlanan bilinç düzeyine verilen isim)

‘SONBAHAR BUNALIMI EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR’

Sonbahar bunalımının daha sık görüldüğü belirli bir cinsiyet, yaş aralığı, meslek grubu yoktur. New York’ta lisanslı psikologluk hizmeti veren Dr. Patricia Thornton, sonbaharda depresyon yaşama riski bulunan bazı profilleri şu şekilde örneklendiriyor: Okulların başlıyor oluşu; öğrenci kimliğine sahip tüm yaş gruplarında sonbahar bunalımı eğilimini artırıyor. Yaz tatilin bitişi, sorumlulukların aratacak olması, eğlencenin git gide azalarak yerini sınavlara ve ödevlere bırakacağı düşüncesi, bir daha uzunca bir süre tatil yapamayacak olmak… Kısacası yazın sona erip yerini okulların açılışına bırakışına dair akla gelebilecek her bir detay öğrencilerin sonbahar bunalımına kapılmasına zemin hazırlayabiliyor. Kişilerin kötü havalarla kötü anıları zihninde eşlemesi de sonbahar bunalımı yaşanmasına neden olabiliyor. Örneğin, sonbahar aylarında sevdiği bir arkadaşını kaybeden biri; sonbaharı arkadaşının kaybıyla eşlediği için her sonbaharda arkadaşını kaybettiği gerçeğini hatırlayarak sonbahara olumsuz anlamlar yüklüyor. Yaz aylarını kış aylarına kıyasla daha çok sevenler için yazın bitişine işaret eden bazı durumlar, sonbahar bunalımı yaratabilir. Mesela, güneşe daha az maruz kalmaya başlamak; kışın yaklaştığını ve ne kadar zorlayıcı günlerin kapıda olduğunu hatırlatarak kişide olumsuz duyguları canlandırabilir.