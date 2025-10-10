Sonbahar meyveleri: Bağışıklık ve sağlık için zengin kaynak

Elma, armut, üzüm gibi sonbahar meyveleri, lif, vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Özellikle C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirerek mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı korur. Lif içeriği sayesinde sindirimi düzenler, kalp sağlığını korur ve tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olur. Antioksidan özellikleriyle de hücreleri serbest radikallere karşı korur.

‘SONBAHAR MEYVELERİ NELERDİR’

Sonbahar meyveleri özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici etkileriyle bilinen zengin vitamin ve mineral içerikli besinlerdir. Sonbaharda görülebilecek meyveler arasında öncelikle nar bulunur. Ilıman iklim meyvesi olarak bilinen nar, soğuk havalarda kendini gösterir. Sonbaharda çıkarak kış boyunca tüketilebilen nar, dayanıklılığı sayesinde mutfakta uzun süre kalır. A, B, C gibi vitaminleri ve kalsiyum, demir, potasyum gibi mineralleri barındırır. Kemik sağlığına iyi gelen nar, bunun yanı sıra kalbe, göze ve cilde de fayda sağlar. Diğer bir sonbahar meyvesi de narenciye ailesinin üyesi mandalinadır. Sonbahardan itibaren kış sonuna kadar bolca tüketilmesi, zengin C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Demir eksikliği tedavisini de destekleyen bu meyve, demir emilimini artırır.

Bir diğer sonbahar meyvesi de ayvadır. Dayanıklı meyvelerden olan ayva, sonbaharda tüketilebilir. A, C, E gibi vitaminler ve potasyum, sodyum, fosfor gibi mineraller bakımından zengin olan ayva sindirim sitemini düzenler. Damar ve kalp sağlına da iyi gelen ayva ayrıca tokluk hissi verir. Hücreleri tazeleyerek yaşlılık belirtilerini de geciktiren ayvayı sonbaharda tüketebilir ve etkilerinden faydalanabilirsiniz. Sonbaharda olan meyveler arasında yer alan greyfurt da mandalina gibi bol miktarda C vitamini kaynağıdır. B5 ve A vitamini açısından zengin olan bu meyve; kalsiyum, demir ve magnezyum minerallerini içerir. Bağışıklık sistemini destekleyen greyfurt aynı zamanda kilo vermeye yardımcı olur. Diğer sonbahar mevsim meyveleri şunlardır: Üzüm, ayva, greyfurt, mandalina, nar, cennet hurması, kivi, elma, armut, muz, kızılcık, hünnap, kızılcık, kuşburnu

‘SONBAHAR MEYVELERİNİN FAYDALARI NELERDİR’

Sonbahar meyveleri arasında yer alan nar, ayva, mandalina ve greyfurt gibi meyvelerin cilt hücrelerinden bağırsak florasına kadar uzanan birçok faydası bulunur. Bu sonbahar meyvelerine ek olarak üzüm de çok faydalı bir meyvedir.

Üzüm ile vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok vitamin ve minerali karşılayabilirsiniz.

Kalp ve damar sağlığını içeriğiyle destekleyen bu meyve, kalp hastalığı riskini azaltır, kolesterolü düşürür, kan akışının düzenli olmasına yardımcı olur. Zararlı hücrelerle savaşır ve kan dolaşımını da destekleyen etkisiyle bilinir. Meyvedeki antosiyaninler, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı direncinizi artırır. Kemikleri de güçlendirir ve içindeki protatosiyanidler sayesinde kemik oluşumunu destekleyerek yaşa bağlı gelişebilecek kemik kaybını önler. Cilde de faydalı etkileriyle bilinir ve ciltte dış etkilere karşı başlayabilecek oksidatif stresle mücadele eder. Zihin ve ruh sağlığına iyi gelen üzüm ayrıca kabızlığı da önleyebilir

Sonbahar mevsiminde yetişen meyveler arasında yer alan cennet hurması da yüksek bir C vitamini kaynağı olarak bağışıklık sistemine son derece faydalıdır.

Hastalıklardan korunmanızı sağlar ve besin değeri yüksek olduğu için her yaştan kişiye tavsiye edilir. Bağırsak sağlığını da koruyan meyve, sindirim problemi yaşayan kişilere yüksek lif içeriğiyle faydalıdır. Lifli yapısıyla yemeklerin daha kolay bir şekilde sindirilmesini sağlar ve yararlı bağırsak bakterilerinin de sayısını artırır. Yüksek antioksidan içeren bu meyve ayrıca yüksek oranda katein ile kanser riskini azaltmak için serbest radikallerle savaşmanızı sağlar. Diyabet riskini de azaltır ve düşük glisemik indeksiyle bilinir. Kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmez ve bu sayede kan şekeri daha istikrarlı hale gelir. Bol miktarda A vitamini içerir ve ileri yaşlarda görülebilecek göz hastalıklarına faydalıdır. Retina ve korneada oluşabilecek problemleri önlemek için cennet hurması tavsiye edilir. Cildi arındırarak besleyen meyve, toksinleri vücuttan uzaklaştırır. Cilt hücrelerini yenileyici etkisiyle birlikte dudak kenarlarında meydana gelebilecek kırışıklıkları da önlemeye yardımcı olur.