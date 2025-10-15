Sonbahar renkleri, doğa fotoğrafçılarını bu bölgeye çekiyor

Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği Mahallesi Ortaseki Mevkii’nde bulunan Ortaseki Ormanları, sonbaharın gelmesi ile birlikte eşsiz renklere büründü. Orman alanında yapılan düzenlemeler, yönlendirme tabelaları, yağmur barınakları, seyir terasları, yürüyüş alanları, bisiklet parkurları ile Ortaseki, ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Her mevsim farklı bir güzelliğe sahip olan Ortaseki Ormanları, sonbaharda oluşturduğu renk cümbüşü ile dikkat çekiyor. Doğal güzelliği ile Ortaseki, yürüyüş için tercih edilmesi gereken yerlerin başında geliyor. Ormanda ‘Zorlu-Orta-Basit’ olacak şekilde 3 farklı yürüyüş parkuru bulunuyor. Parkurlar, yönlendirme tabelaları ile gösterilirken, ziyaretçiler kendilerine en uygun güzergahı belirleyerek yürüyüşün keyfini çıkartıyor.

Ortaseki Ormanları, sonbaharın sunduğu renkleri ile birlikte fotoğraf severlerin de dikkatini çekmeyi başarıyor. Fotoğrafçılar, Ortaseki’ye sabahın erken saatlerinden itibaren giderek, ormanın doğal manzarasını fotoğraflamak için seyir teraslarına gidiyor. Yoğun kavak ağaçlarının bulunduğu Ortaseki, şehir merkezine 19 kilometre mesafede yer alıyor.