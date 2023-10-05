Sonbaharda 1 Milyon Çiçek Dikilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı sonbahar dönemi çiçeklendirme çalışmaları çerçevesinde, lale, sümbül ve çiçek dikimine eylül sonu itibariyle başlarken, bu çerçevede 1 milyon 110 bin adet çiçek dikimi gerçekleştirecek.

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  • 05.10.2023 12:18
  • Güncelleme: 05.10.2023 14:00
Sonbaharda 1 Milyon Çiçek Dikilecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı sonbahar dönemi çiçeklendirme çalışmaları çerçevesinde, lale, sümbül ve çiçek dikimine eylül sonu itibariyle başlarken, bu çerçevede 1 milyon 110 bin adet çiçek dikimi gerçekleştirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin dört bir yanında 2023 yılı sonbahar dönemi çiçeklendirme çalışmaları başlarken; bu çerçevede parklar, mesire alanları, refüjler, meydanlar ve peyzaj alanlarına hercai menekşe, kasımpatı, sıklamen, sedum, lale ve sümbül soğanı olmak üzere toplam 1 milyon 110 bin adet çiçek dikimi yapılacak. İlkbahar dönemi çiçeklendirme çalışmaları çerçevesinde, söz konusu alanlara kadife, begonya, yıldız çiçeği, sardunya, ateş çiçeği ve ipek çiçeği olmak üzere toplam 1 milyon 130 bin adet çiçek dikimi yapan ekipler, 2023 yılı ilkbahar ve sonbahar çiçeklendirme çalışmalarında toplam 2 milyon 240 bin adet çiçek dikimi gerçekleştirmiş olacak. Ayrıca, yeni park ve refüjlerin yeşillendirme çalışmaları çerçevesinde, Ali Dağı mesire alanı, Talas raylı sistem hattı, kavşak ve refüjlere 9 bin metrekare rulo çim döşemesi ve 15 bin metrekare Hydroseeding diye bilinen sulu yöntemle çim ekimi yapılırken, çalışmalar hızla devam ediyor.

Ekiplerin ana arter, parklar ve yeşil alanlarda çiçek dikimi çalışmalarının ardından şehir ayrı bir güzelliğe bürünürken, şehir merkezi adeta çiçek bahçesine dönecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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