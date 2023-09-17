Sonbaharda yeşilin her tonu Talas'ta

Talas Belediyesi tarafından yürütülen park bahçe ve yeşil alan çalışmaları göz dolduruyor. Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde, gerek parklarda gerekse refüj ve kavşaklarda yeşilin her tonuna rastlamak mümkün.

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  • 17.09.2023 10:12
  • Güncelleme: 17.09.2023 11:06
Sonbaharda yeşilin her tonu Talas'ta
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından yürütülen park bahçe ve yeşil alan çalışmaları göz dolduruyor. Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde, gerek parklarda gerekse refüj ve kavşaklarda yeşilin her tonuna rastlamak mümkün.

Havaların kısmen soğumasıyla birlikte sararan ağaçlar ve dökülen yapraklar kartpostallık görüntüler oluştururken bazı bölgelerdeki yemyeşil parklar ve kavşaklar da park bahçe ve yeşil alan çalışmalarına verilen özenin göstergesi olarak dikkat çekiyor. Talas’ta parkların son derece bakımlı ve güvenli olduğunu dile getiren vatandaşlar da “Havalar soğumasına rağmen refüjleri, kavşakları ve parkları yemyeşil görüyoruz. Bu, yeşil alana verilen önemi ve özeni gösterir. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Ayrıca bazı yerlerde sararıp dökülen yapraklar da çok güzel görüntüler oluşturuyor.” şeklinde konuştu.

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İHA

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