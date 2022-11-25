ŞÖNİM şiddet mağdurlarının yanında

Sivas Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Ayhan Ünal, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

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  • 25.11.2022 09:57
  • Güncelleme: 25.11.2022 09:57
ŞÖNİM şiddet mağdurlarının yanında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Ayhan Ünal, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

ŞÖNİM hizmetleri hakkında bilgi veren Ünal; “ŞÖNİM; şiddetin önlenmesi adına 6284 sayılı Kanun çerçesevinde alınan koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici; danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personellerin görev yaptığı, tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre yürütüldüğü merkezlerdir” dedi.

ŞÖNİM hizmetlerinden şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar ve aile bireylerinin veya tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin yararlandığını belirten Ünal, ŞÖNİM’in hizmetten yararlanmak isteyen kişilerin bizzat başvurusu veya şikâyeti, ilgili kurum ve kuruluşların (kolluk birimleri, sağlık kuruluşları vb) yönlendirmesi, yetkili makam tarafından verilen koruyucu veya önleyici tedbir kararı, üçüncü kişinin ihbarı, Alo 183’e yapılan başvurular üzerine gerekli mesleki çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Ünal; ŞÖNİM’de gerek şiddet mağduruna gerek şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilere psiko-sosyal destek, hukuki destek, sağlık hizmetleri desteği, ekonomik destek, eğitim desteği ve meslek danışmanlığı konularında hizmetlerin sunulduğunu ifade etti.

İhtiyaç olması durumunda şiddete maruz kalan kadınların varsa çocuklarıyla birlikte barınma ve korunma amacıyla Kadın Konukevi’ne yönlendirildiğini ve yerleştirildiğini söyleyen Ünal, KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında da bilgi verdi.

Ünal; KADES’in kadına yönelik şiddeti önlemek ve şiddet mağduru kadınlara gelişen iletişim teknolojilerinden faydalanılarak en kısa sürede yardım edebilmek amacıyla geliştirildiğini, şiddete maruz kalan veya şiddete uğrama riski olan kadınların uygulama üzerinden yapacakları ihbarın en yakın kolluk birimine iletildiğini ve müdahalenin yapıldığını söyledi.

Ünal; KADES uygulamasının yalnızca kadınlar tarafından kullanılabildiğini sözlerine ekledi.

İHA

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