Sonuç üzdü: Kayserispor: 2 - Fatih Karagümrük: 4
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük'e 4-2 mağlup oldu.
- 04.01.2023 19:08
- Güncelleme: 05.01.2023 09:33
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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük’e 4-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Shukurov’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
57. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Mensah, topu filelere gönderdi. 3-1
63. dakikada Diagne’nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bilal’i aşarak ağlara gitti. 4-1
72. dakikada Emrah’ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan İlhan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu 4-2
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Samet Çavuş xx, Ali Tuna xxx
Yukatel Kayserispor: Bilal x, Onur xx, Kolovetsios xx, Hosseini xx (Emrah dk. 46 xx), Carole xx, Kemen xx (Ramazan dk. 77 xx), Karimi xx (Gökhan dk. 46 xx), Cardoso xx, Mensah xxx, Mustafa xx (Campanharo dk. 46 xx), Gavranovic xx (İlhan dk. 69 xx)
Yedekler: Abdulkadir, Mane, Talha, Arif, Uzodimma
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Fatih Karagümrük: Batuhan xx, Biraskhi xx, Rayyan xx, Dresevic xx, Levent xx, Shukurov xxx (Nicholas dk. 66 xx), Ricci xx, Ozdoev xx, Kouassi xx (Samed dk. 73 xx), Borini xx (Burak dk. 66 xx, Salih dk. 89 ?), Diagne xxx (Kazım dk. 73 xx)
Yedekler: Viviano, Muzaffer, Kerim Frei, Adnan
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Mensah (dk. 57), İlhan (dk. 72) (Kayserispor), Levent Mercan (dk. 1), Diagne (dk. 11 ve 63) Shukurov (dk. 47), (Karagümrük)
Sarı kartlar: Borini, Batuhan, Kazım (Fatih Karagümrük), Mensah (Kayserispor)