Sorgun Belediye Başkanı Ekinci ve belediye çalışanları İstiklal Marşı'nı okudu

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve belediye personeli, İstiklal Marşı'nın 102. yıldönümünü anlamlı bir video paylaşarak kutladı.

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  • 12.03.2023 15:47
  • Güncelleme: 12.03.2023 15:47
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Sorgun Belediye Başkanı Ekinci ve belediye çalışanları İstiklal Marşı'nı okudu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve belediye personeli, İstiklal Marşı’nın 102. yıldönümünü anlamlı bir video paylaşarak kutladı.

İstiklal Marşı’nın 102. yılını kutlayan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve belediye çalışanları, İstiklal Marşı’nın birer kıtasını okudu. Sorgun Belediyesi sosyal medya hesabından paylaşılan video vatandaşların beğenisini kazandı.

İstiklal Marşı’nın, en zorlu şartlarda bile birlik ve beraberlik içinde mücadele etmenin ifadesi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ekinci, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bu marş, bizim inkılabımızın ruhunu ‘ özünde ifade ettiği gibi ulusumuzun bağımsızlık mücadelesini satır satır anlatan İstiklal Marşı’mızı kaleme alan vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u da saygıyla anıyoruz. Türk milleti ezelden beri hür yaşamış, bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna nice savaşlar vermiş, tarihi sayısız başarılarla dolu bir ulustur. Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ile işgal altındaki Anadolu, Atatürk’ün askeri dehası ve Türk Milleti’nin üstün cesareti ile tekrar Türk yurdu yapılmış ve bu destan İstiklal Marşı ile ölümsüzleşmiştir. İstiklal Marşı’mızın değerini daha iyi anlamak için belki de o günün şartlarını, işgal altındaki topraklarımızı, yokluk içindeki halkımızı bir kez daha hatırlamalıyız. İşte bu şartlar altındayken ‘Korkma’ diyerek başlar sözlerine büyük şair Mehmet Akif Ersoy. Her satırında milletimize cesaret ve güç veren İstiklal Marşı’mız ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlerimiz için de bir rehber niteliğindedir.” dedi.

Başkan Ekinci, “Biz de bu düşüncelerle yola çıkarak personelimizle birlik beraberlik içinde her kıtasında milli duygularımızın zirve noktasına çıktığı İstiklal Marşımızı okuduk. 102 yıl sonra bugün bile her okuduğumuzda tüylerimizi diken diken eden işte bu büyük mücadele ve onun kahramanlarına duyduğumuz sevgi, minnet ve şükrandır. Bağımsızlık aşkımızdır İstiklal Marşı. Anadolu topraklarını tekrar bağımsızlığına kavuşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi ve bu cesareti, vatan sevgisini dizelere döken İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve şükranla anıyorum.” şeklinde konuştu.

İHA

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