Sorgun'da 800 ünite kan toplandı

Türk Kızılay'ı tarafından depremzedeler için başlatılan kan bağışı seferberliğinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şuana kadar 800 ünite kan toplandığı öğrenildi.

PAYLAŞ
  • 23.02.2023 10:40
  • Güncelleme: 23.02.2023 10:40
  • 36
Sorgun'da 800 ünite kan toplandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türk Kızılay’ı tarafından depremzedeler için başlatılan kan bağışı seferberliğinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde şuana kadar 800 ünite kan toplandığı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından, afet bölgesindeki kan ihtiyacını karşılamak için Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde ki vatandaşlar da kan bağışına yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda ki Sorgunlu kan vermek için Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Sorgun Şakir Efendi Meydanında oluşturulan mobil istasyona müracaat etti. Burada, kan vermek isteyenlere meyve suyu ve kek ikram edildi. Bu depremin bir felaket olduğunu dile getiren Ali Kılıç, "Bağış için buradayım, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, ölenlere rahmet diliyorum. Çok büyük bir acı yaşadık. Tüm Türkiye aynı duyguları hissediyor. Çok büyük bir felaketin içindeyiz" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta Tarımsal Kalkınmaya Destek Sürüyor

Talas'ta Tarımsal Kalkınmaya Destek Sürüyor

Kayseri Büyükşehir'den Elbistan'a konteyner çarşı

Kayseri Büyükşehir'den Elbistan'a konteyner çarşı

Rektör Altun, Kahramanmaraş'taki üniversiteleri ziyaret etti

Rektör Altun, Kahramanmaraş'taki üniversiteleri ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç'tan muhtarlara 'AFAD' çağrısı

Başkan Büyükkılıç'tan muhtarlara 'AFAD' çağrısı

Kayserililer dayanışmayı 'Deprem Koordinasyon Merkezi' ile gösterdi

Kayserililer dayanışmayı 'Deprem Koordinasyon Merkezi' ile gösterdi

Kayseri'den deprem bölgesine 600 TIR gönderildi

Kayseri’den deprem bölgesine 600 TIR gönderildi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kişinin yaralandığı komşu kavgası davasında tahliye

İki kişinin yaralandığı komşu kavgası davasında tahliye

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 23.02.2023

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 23.02.2023

DAHA FAZLA
Sarız, 'Afet bölgesi' kapsamına alınıyor

Sarız, ‘Afet bölgesi’ kapsamına alınıyor

Gençlik Spor İl Müdürü Kabakcı, 'Kayseri'de 11 yurdumuz tamamen doldu'

Gençlik Spor İl Müdürü Kabakcı, “Kayseri’de 11 yurdumuz tamamen doldu”

Başkan Büyükkılıç ve Meclis Üyelerinden Konteyner Kent Ziyareti

Başkan Büyükkılıç ve Meclis Üyelerinden Konteyner Kent Ziyareti

Giresunspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Giresunspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Kayseri Park'ın önündeki asfalt depremde yarıldı iddiası

Kayseri Park'ın önündeki asfalt depremde yarıldı iddiası