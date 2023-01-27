Sorgun'da Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimi protesto edildi

İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerimi yakma girişimi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar tarafından protesto edildi.

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  • 27.01.2023 16:45
  • Güncelleme: 27.01.2023 16:45
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Sorgun'da Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimi protesto edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İsveç’te Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerimi yakma girişimi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Cuma namazı sonrasında Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda düzenlenen protesto gösterileri Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kuran-ı Kerim’in okunmasının ardından Sivil Toplum Kuruluşları adına Hamdi Yüksel tarafından yapılan basın açıklamasında Kur’an-ı Kerim’in polis eşliğinde yakılmasına müsaade edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

"İsveç’i uyarıyor ve bu hadsiz eylemi şiddetle kınıyoruz"

İsveç’in PKK/PYD başta olmak üzere birçok terör örgütüyle ilişkisinin bulunduğunun açıkça görüldüğünü belirten Yüksel “Çeşitli bahanelerle Türkiye kamuoyunu rahatsız edecek davranışlarda bulunmaması konusunda İsveç’i uyarıyor ve bu hadsiz eylemi şiddetle kınıyoruz. İslam medeniyetinin engin hoşgörüsünden fersah fersah uzak olan bu faşizanlığa sessiz kalan Batı’yı lanetliyoruz. Kur’an-ı Kerim’in gösterdiği dosdoğru yolda, azimle yürüyecek inançlı, bilgili ve ahlaklı nesiller yetiştirmek olduğuna inanıyor ve bu gayeyle var gücümüzle gayret ediyoruz. Müslümanların canları ve mallarıyla korumaktan geri durmadıkları hayat rehberleri Kur’an’a karşı yapılan saldırılar elbette ki karşılıksız kalmamalıdır. Hangi dinden ve inançtan olursa olsun aklı başında her ilkeli fert ve oluşumun, bu provokatif girişim karşısında inisiyatif alması ve insanlığın huzurunu kaçıracak bu ve benzeri densizliklerin son bulması adına harekete geçmesi gerekmektedir. Bu alçakça eylemin huzura ve barışa yönelik büyük bir suikast olduğu bilinmelidir. Kur’an’a uzanan habis ellerin hak ettiği cevabı bir gün mutlaka alacağına inanıyoruz” dedi.

Gösteriler, İlçe Müftüsü Mustafa Kayış’ın yaptığı dua ile sona erdi.

İHA

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