Sorgun'da öğrencilere sıcak çorba ikramı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye ekipleri, lise öğrencilerine soğuk kış günlerinde sıcak çorba ikramında bulundu.

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  • 23.02.2023 11:22
  • Güncelleme: 23.02.2023 11:22
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Sorgun'da öğrencilere sıcak çorba ikramı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye ekipleri, lise öğrencilerine soğuk kış günlerinde sıcak çorba ikramında bulundu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Sorgun Belediyesi, soğuk kış günlerinde öğrencileri yalnız bırakmayarak çorba ikramında bulundu. Sorgun Belediyesi ekipleri yeni aşevinde pişirilen çorbayı, TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi öğrencilerine ikram etti. Öğrenciler sabah saatlerinde dağıtılan çorbaya büyük ilgi gösterdi. Soğuk kış günlerinde yapılan çorba ikramıyla ısınan öğrenciler, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’ye teşekkür etti.

Sorgun Belediyesince hazırlanan çorbaların iki güne bir ilçe genelindeki lise öğrencilerine sabah saatlerinde dağıtılacağını belirten Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, soğuk kış günlerinde ikram edilen çorbadan öğrencilerin hoşnut kaldığını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İHA

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