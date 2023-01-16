Sorgun Jandarmadan 7 köy muhtarına plaket

Yozgat'ın Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Dr. Alper Ekmekcioğlu, köylerine güvenlik kamerası taktıran ikinci grup 7 köy muhtarına plaket takdim etti.

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  • 16.01.2023 10:40
  • Güncelleme: 16.01.2023 10:40
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Sorgun Jandarmadan 7 köy muhtarına plaket
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Dr. Alper Ekmekcioğlu, köylerine güvenlik kamerası taktıran ikinci grup 7 köy muhtarına plaket takdim etti.

Ekmekcioğlu, İlçe Jandarma Komutanlığındaki etkinlikte özellikle hırsızlık olaylarında caydırıcı olması açısından güvenlik kameralarının çok önemli olduğunu vurguladı. 2022 yılı içerisinde 17 faili meçhul hırsızlık olayı olduğunu belirten Ekmekcioğlu, “Faili meçhul 17 hırsızlık olayından 13 tanesini çözüme kavuşturduk. Bu olayların çözümlenmesinde güvenlik kameralarının bize çok desteği oldu. Şu ana kadar Sorgun’a bağlı 40’dan fazla belde ve köylerimize güvenlik kamerası takıldı. Kısa zamanda tüm köy ve kasabalarımıza güvenlik kamerası taktırmayı hedefliyoruz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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