'Sorununu çözemeyenler, kendini yemeğe veriyor'

Psikolog Ergin, aşırı yemenin psikolojik nedenleri hakkında bilgiler vererek; “Bu duygusal yeme de olarak karşımıza çıkabiliyor. Kişi çözemediği problemleri ya da içine attığı belirli sıkıntıları duygusal yemeyle aslında eylemsel olarak yemeğe vuruyor kendisini. Bu aslında tıkanırcasına yeme bozukluğuyla da karşılaştırılabiliyor. Yani bazen kişiye ben de ama bir sıkıntı mı var? Bir sorayım diyebiliyor. Veya işte bir uzmana görünebiliyor. Veya kendisine bir tanı koyabiliyor. Sosyal medyada olsun ve arkadaşlar çevresinde olsun. Bunlar tamamen aslında yanlış demeyeyim ama pek sağlıklı olmayabilir uzun vadede. Eğer kendisinden şüpheleniyorsa davranışlarını riskli olduğunu düşünüyorsa bir uzmandan destek almakta fayda var. Şimdi sosyal hayat deyince aslında burada biraz psikolojik etkenler de söz konusu olabilir. Sosyal çevre vesaire gibi. Burada diyetisyenle beraber bir terapi eşliğinde bir psikologdan da uzman yardımı alabilir aslında. Bu kendisinde çok büyük bir sıkıntıya sürüklüyorsa. Sosyal çevre olarak belki de işte doyuma henüz ulaşmamış olabilir. Bu sayede terapiden çekinmesin hiç kimse diyebiliriz” ifadelerini kullandı.