Sosun Mahallesi giriş yolu genişletiliyor

Kırsal Mahallelerdeki yol bakım onarım faaliyetlerine devam eden Talas Belediyesi, Sosun Mahallesine giden yolda genişletme ve düzenleme çalışması başlattı.

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  • 05.12.2022 11:23
  • Güncelleme: 05.12.2022 11:40
Sosun Mahallesi giriş yolu genişletiliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırsal Mahallelerdeki yol bakım onarım faaliyetlerine devam eden Talas Belediyesi, Sosun Mahallesine giden yolda genişletme ve düzenleme çalışması başlattı.

Toplamda 600 metre uzunluğundaki yolun genişliği, 4 metreden 8 metreye çıkarılıyor. İş makinalarıyla dolgu, mıcır serimi ve tesviye çalışmalarının yapılan mahalle yolu, böylece iki katı genişliğe ulaştırılmış oluyor.

Daha önce de Alaybeyli, Çevlik, Çömlekçi, Mengücek, Sakaltutan, Sosun, Süleymanlı ve Yamaçlı Mahallelerinde yol genişletme ve düzenleme çalışması yaparak ulaşımı daha konforlu hale getiren Talas Belediyesi, ayrıca arazi yollarında da iyileştirmeler yaparak çiftçilerin tarla, bağ ve bahçelerine daha kolay ulaşmalarını sağlamıştı.

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İHA

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