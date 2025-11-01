Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kayseri'de 9 taşınmazı satışa çıkardı

  • Haberler
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Kayseri'de bulunan 9 taşınmazı açık artırma usulü satışa çıkardı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Kayseri’de konut ve ticari alan olarak bulunan 9 adet taşınmazı açık teklif usulü ile satışa çıkardı. Melikgazi, Kocasinan ve İncesu ilçelerinde bulunan taşınmazlar için belirlenen satış bedeli ise 692 bin 352 TL ile 22 milyon 778 bin 800 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Başvurular, 11 Aralık 2025 tarihinden 19 Aralık 2025 tarihine kadar sürecek. 
Satışlar, kurum internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile gerçekleşecek.

İstekliler, Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına e-Devlet ile https://sgk.gov.tr/ sitesinde ihaleler sekmesinde bulunan “Gayrimenkul Satış İhaleleri” içerisinde yer alan https://net.sgk.gov.tr/EIhale/ adresine giriş yaparak ihaleye başvuru yapılabilir.

