Sosyal Güvenlik Kurumu önü boş kaldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yoğunluk oluşan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürlüğü'nün önü boş kaldı.

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  • 06.03.2023 14:18
  • Güncelleme: 06.03.2023 15:17
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Sosyal Güvenlik Kurumu önü boş kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanunun, Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yoğunluk oluşan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürlüğü’nün önü boş kaldı.

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı. Milyonların merakla beklediği düzenlemenin Resmi Gazete’de yayınlanırken, heyecanla emekli olmayı bekleyen vatandaşlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nde yoğunluk oluşturmuştu.

Yoğun kuyruğun oluştuğu SGK Kayseri İl Müdürlüğü’nün önü bugün ise boş kaldı.

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İHA

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