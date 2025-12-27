'Sosyal konut kura sonucunuz açıklandı' ve 'Milli piyango ikramiyesi kazandınız' mesajlarına dikkat

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları olası dolandırıcılığa karşı uyararak vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, “Sosyal Konut Kura Sonucunuz Açıklandı” ve “Milli Piyango İkramiyesi Kazandınız” mesajlarına Dikkat. Dolandırıcılar 29 Aralık günü açıklanacak kura sonuçları sürecini ve Milli Piyango sonuçlarını fırsata çevirmek isteyebilir. Önemli Hatırlatma; Sosyal konut kura sonuçları SMS, WhatsApp, veya link yoluyla bildirilmez. Hiçbir resmi kurum ön ödeme, işlem ücreti ya da kapora talep etmez. Bilgilerinizi yalnızca e-Devlet ve resmi kanallar üzerinden teyit edin. Şüpheli mesajları silin, bağlantılara tıklamayın ve durumu yetkililere bildirin.İl Emniyet Müdürlüğüz olarak; vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyoruz” denildi.