  • Haberler
  • Gündem
  • 'Sosyal konut kura sonucunuz açıklandı' ve 'Milli piyango ikramiyesi kazandınız' mesajlarına dikkat

'Sosyal konut kura sonucunuz açıklandı' ve 'Milli piyango ikramiyesi kazandınız' mesajlarına dikkat

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları olası dolandırıcılığa karşı uyardı. Özellikle 'Sosyal Konut Kura Sonucunuz Açıklandı' ve 'Milli Piyango İkramiyesi Kazandınız' mesajlarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

'Sosyal konut kura sonucunuz açıklandı' ve 'Milli piyango ikramiyesi kazandınız' mesajlarına dikkat

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları olası dolandırıcılığa karşı uyararak vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, “Sosyal Konut Kura Sonucunuz Açıklandı” ve “Milli Piyango İkramiyesi Kazandınız” mesajlarına Dikkat.  Dolandırıcılar 29 Aralık günü açıklanacak kura sonuçları sürecini  ve Milli Piyango sonuçlarını fırsata çevirmek isteyebilir. Önemli Hatırlatma; Sosyal konut kura sonuçları SMS, WhatsApp, veya link yoluyla bildirilmez. Hiçbir resmi kurum ön ödeme, işlem ücreti ya da kapora talep etmez. Bilgilerinizi yalnızca e-Devlet ve resmi kanallar üzerinden teyit edin. Şüpheli mesajları silin, bağlantılara tıklamayın ve durumu yetkililere bildirin.İl Emniyet Müdürlüğüz olarak; vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyoruz” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Büyüksimitci: 'Gideceğimiz çok yol var'
Büyüksimitci: “Gideceğimiz çok yol var”
Nevzine Dünyaya Açıldı: Uluslararası Öğrencilere Kayseri'den Lezzet Köprüsü
Nevzine Dünyaya Açıldı: Uluslararası Öğrencilere Kayseri'den Lezzet Köprüsü
2025 Yılında AB Ülkelerinde Türkiye Menşeli 476 Ürün 'Kusurlu' Bulundu
2025 Yılında AB Ülkelerinde Türkiye Menşeli 476 Ürün "Kusurlu" Bulundu
Örnek Davranış: Düşürdüğü para kendisine teslim edildi
Örnek Davranış: Düşürdüğü para kendisine teslim edildi
Başkan Büyükkılıç, Tramvay Yolcularıyla Sohbet Etti
Başkan Büyükkılıç, Tramvay Yolcularıyla Sohbet Etti
Melikgazi Sosyal tesis Sorumlularına 'Adab-ı Muaşeret' Eğitimi
Melikgazi Sosyal tesis Sorumlularına 'Adab-ı Muaşeret' Eğitimi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!