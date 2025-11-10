Sosyal Konut Projesi başvuruları başladı: Kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak

81 ilde Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Başvurular ise bugün itibariyle başladı. Başvuruların ilk günü olan 10 Kasım’da (bugün) kimlik numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Öte yandan 11 Kasım'da son rakamı 2, 12 Kasım'da 4, 13 Kasım'da 6, 14 Kasım'da 8 olan vatandaşlar başvuru yapılacak.

KAYSERİ’YE 7 BİN 562 KONUT İNŞA EDİLECEK

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kayseri’ye 7 bin 562 konut inşa edilecek. Başvurular; E-Devlet ve Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası Şubeleri aracılığıyla yapılacak.

Konut kontenjanları ilçelere göre ise şu şekilde;

1. Kayseri Merkez (Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu) toplam 6 bin 20 konut

2. Kayseri Akkışla ilçesinde 70 konut

3. Kayseri Bünyan ilçesinde 100 konut

4. Kayseri Develi ilçesinde 300 konut

5. Kayseri Felahiye ilçesinde 35 konut

6. Kayseri Hacılar ilçesinde 74 konut

7. Kayseri Özvatan ilçesinde 150 konut

8. Kayseri Pınarbaşı ilçesinde 29 konut

9. Kayseri Sarıoğlan ilçesinde 158 konut

10. Kayseri Sarız ilçesinde 26 konut

11. Kayseri Tomarza ilçesinde 142 konut

12. Kayseri Yahyalı ilçesinde 300 konut

13. Kayseri Yeşilhisar ilçesinde 158 konut.