Sosyal Konut Projesi başvuruları yarın başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’yla Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) başlatılan ‘500 Bin Sosyal Konut Projesi’ için başvurular yarın alınmaya başlayacak.

Başvurular; E-Devlet ve Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası Şubeleri aracılığıyla yapılacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak amacıyla kampanyanın ilk 5 gününde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak.

T.C. kimlik numarasının son rakamı ‘0’ olanlar 10 Kasım, ‘2’ olanlar 11 Kasım, ‘4’ olanlar 12 Kasım, ‘6’ olanlar 13 Kasım ve ‘8’ olanlar 14 Kasım tarihinde başvuru yapacak.

Bilindiği üzere 500 Bin Sosyal Konut Projesi içerisinde Kayseri için 7 bin 562 konut kontenjanı belirlendi.

Konut kontenjanları ilçelere göre ise şu şekilde;

1. Kayseri Merkez ( Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu) ilçelerinde toplam 6 bin 20 konut

2. Kayseri Akkışla ilçesinde 70 konut

3. Kayseri Bünyan ilçesinde 100 konut

4. Kayseri Develi ilçesinde 300 konut

5. Kayseri Felahiye ilçesinde 35 konut

6. Kayseri Hacılar ilçesinde 74 konut

7. Kayseri Özvatan ilçesinde 150 konut

8. Kayseri Pınarbaşı ilçesinde 29 konut

9. Kayseri Sarıoğlan ilçesinde 158 konut

10. Kayseri Sarız ilçesinde 26 konut

11. Kayseri Tomarza ilçesinde 142 konut

12. Kayseri Yahyalı ilçesinde 300 konut

13. Kayseri Yeşilhisar ilçesinde 158 konut.