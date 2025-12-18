Sosyal Konut Projesi'nde başvurular için son gün

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Başvurular e-Devlet'te bugün, bankalarda yarın sona erecek. İlk kuralar 29 Aralık'ta çekilecek. Kura süreci, Şubat 2026'ya kadar devam edecek.

Proje kapsamında 1+1 55 metrekare, 2+1 65 metrekare ve 2+1 80 metrekare daireler satışa sunulacak. Başvurular bugün e-Devlet üzerinden, yarın ise bankalar aracılığıyla tamamlanacak. Projede; engelli vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilere yüzde 5, emeklilere yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Ayrıca 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için yüzde 10, 18-30 yaş arası gençler için ise yüzde 20 kontenjan planlandı.