Sosyal Konut Projesi'nde başvurular için son gün

Yüzyılın Konut Projesi '500 Bin Sosyal Konut' projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için yarın son gün. Başvurular e-Devlet'te bugün, bankalarda yarın sona erecek. İlk kuralar 29 Aralık'ta çekilecek.

Sosyal Konut Projesi'nde başvurular için son gün

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Başvurular e-Devlet'te bugün, bankalarda yarın sona erecek. İlk kuralar 29 Aralık'ta çekilecek. Kura süreci, Şubat 2026'ya kadar devam edecek.

Proje kapsamında 1+1 55 metrekare, 2+1 65 metrekare ve 2+1 80 metrekare daireler satışa sunulacak. Başvurular bugün e-Devlet üzerinden, yarın ise bankalar aracılığıyla tamamlanacak. Projede; engelli vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilere yüzde 5, emeklilere yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Ayrıca 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için yüzde 10, 18-30 yaş arası gençler için ise yüzde 20 kontenjan planlandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas 2026'da Rengarenk Olacak Görkemli Çiçek Festivali!
Talas 2026’da Rengarenk Olacak; Görkemli Çiçek Festivali!
Zabıta'dan Fiyat Etiketi Denetimi
Zabıta'dan Fiyat Etiketi Denetimi
'Ailemiz Geleceğimiz' Paneli Düzenlendi
“Ailemiz Geleceğimiz” Paneli Düzenlendi
Kayseri'de 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Programı Gerçekleştirildi
Kayseri’de 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Programı Gerçekleştirildi
Başkan Arıkan, '2026 yılının 'Uyuşturucu ile Mücadele Yılı' ilan edilmesini istiyoruz'
Başkan Arıkan, “2026 yılının ‘Uyuşturucu ile Mücadele Yılı’ ilan edilmesini istiyoruz”
Talas Belediyesi Personeli Şehit Kemikkıran Milli Takımda
Talas Belediyesi Personeli Şehit Kemikkıran Milli Takımda
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!