Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi; 500 bin sosyal konut projesine 8 milyon 840 bin kişinin başvurduğunu ve en çok başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapıldığını bildirdi. Öte yandan gençlerin projeye ilgi gösterdiğini belirten Kurum, “Konut kampanyamıza toplam 8 milyon 840 bin vatandaşımız başvurmuştur. E-devlet ve banka başvuruları üzerinden tüm kriterlere uyarak geçerli sayılan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelirken; özellikle gençlerimizin 1 milyon 326 bin başvuru ile projeye yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu etmiştir” ifadelerini kullandı.