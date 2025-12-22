Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesine 8 milyon 840 bin kişinin başvuru yaptığını açıkladı.

Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi; 500 bin sosyal konut projesine 8 milyon 840 bin kişinin başvurduğunu ve en çok başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapıldığını bildirdi. Öte yandan gençlerin projeye ilgi gösterdiğini belirten Kurum, “Konut kampanyamıza toplam 8 milyon 840 bin vatandaşımız başvurmuştur. E-devlet ve banka başvuruları üzerinden tüm kriterlere uyarak geçerli sayılan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelirken; özellikle gençlerimizin 1 milyon 326 bin başvuru ile projeye yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu etmiştir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Talas'ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Talas’ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı’nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!