  • Sosyal Medya Dolandırıcılığı suçundan yargılanan şahsa 4 yıl hapis

Kayseri'de internetten dolandırıcılık suçu işlediği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri’de iddiaya göre Temmuz 2024’de sosyal medya üzerinden H.O. isimli şahsın klima sattığı gören M.Ö. şahısla iletişime geçti. Anlaşma üzerine M.E. isimli şahsın hesabına parayı gönderdi. M.Ö. iletişim kesilince şahıs hakkında şikayetçi oldu. M.E. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına müşteki katılırken sanık katılmadı. Mahkemede konuşan müşteki, “Sosyal medyada ilanda klima gördüm. H.O. isimli şahsın hesabında gördüğüm ilan için M.E.’nin hesabına para istendi. Bende 5 Bin 700 TL gönderdim. Parayı gönderdim iletişim kesildi. Dolandırıldığımı anladım. Zararım hala giderilmedi. 4 yıl hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

