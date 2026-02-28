'Sosyal medya, erteleme davranışını güçlendiriyor'

Psikolog Müleyka Gülmez Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Psikoloji Saati programına konuk olarak Moderatör Merve Esersoy Yıldırım’ın sorularını yanıtladı. Gülmez, sosyal medyanın erteleme davranışına olan etkisinden bahsederek, “Sosyal medya, dijital platformlar erteleme davranışına güçlü bir zemin hazırlıyor. Anlık bir haz sağlıyor, dopamin seviyemiz bir anda yükseldiği için erteleme davranışına zemin oluşturuyor. Zor işe başlamak yerine telefona bakmak kişiye kısa sürede rahatlama sağlıyor. Bu platformların ortak özelliği hızlı erişim olmasıdır. Sosyal medya kısa bir süre rahatlama sağlıyor. Bir bölüm daha izleyeyim, bir video daha izleyeyim diyerek erteleme davranışı sergiliyoruz. Başlatma, sürdürme gibi yürütücü işlerde zorlandığını görüyoruz kişilerin ve işe dönmek zor hale geliyor. Sosyal medya ertelemenin devamını sağlayan çok güçlü bir araç haline geliyor” diye konuştu.