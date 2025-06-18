Sosyal Medya Fenomeni Akan: 'Bu şenlik her şehrin yapması gereken bir organizasyon'

Yeşilay Kayseri Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığınca 2’nci Geleneksel Uçurtma Şenliği düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen şenliğe katılan Sosyal Medya Fenomeni Mustafa Akan: “Muhteşem bir organizasyon. Kayseri Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay'ın bu ortak çalışmasını gönülden destekliyorum ve tebrik ediyorum. Müthiş bir sosyal sorumluluk projesi. Bence her şehrin yapması gereken bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Katılım çok iyi. Özellikle çocuklar çok eğleniyor burada. Böyle bir yerin olması da Kayseri için çok büyük bir artı. Ben ilk defa geliyorum bu programa. Ama hakikaten buradaki çocukların mutluluğu, sosyalleşmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durup bu tarz konularda motive olması çok kıymetli ve çok önemli. O yüzden buradan Valiliğimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Yeşilay’a tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.