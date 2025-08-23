Sosyal medya fenomeni çekim uğruna kuyunun dibini boyladı

Nevşehir’de aksiyon videoları çeken içerik üreticisi Hasan Çavdar, ipsiz bir şekilde ineceği kuyuyu güvenlik önlemi almadan kontrol ettiği sırada yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Ekiplerin çalışmasıyla olaydan ciddi bir yara almadan kurtuldu.

Kuyuya düşme anını anlatan içerik üreticisi Hasan Çavdar , “Kanalımız için bir aksiyon videosu çekmek amacıyla Nevşehir'de bulunan Kadirah Deresi'ne gittik. Niyetimiz, bir kuyuya ipsiz inip çıkmakla ilgili bir video çekmekti. Kuyuyu kontrol ettiğim sırada ayağım kaydı ve yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyunun dibine düştüm. Olay yerine gelen ekiplerden Allah razı olsun. Beni kurtarmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Başta gelen tüm ekiplere çok teşekkür ediyorum. Kuyuya düştüğümde kaşım yarıldı, kafamın arkasında ve vücudumun bazı yerlerinde sıyrıklar oluştu. Çok şükür, ufak sıyrıklarla atlattım. Sürekli aksiyon videoları çektiğim için bu tür durumlara yabancı değildim, bu yüzden korkmadım. Aksiyon videoları çekerken daha dikkatli olmalı, mutlaka önlem almalıyız. Eğer bir durum tehlike arz ediyorsa, bu tür videolardan uzak durmak en doğrusu. Elbette bu tür işleri yapmanızı tavsiye etmiyorum ama yine de yapan arkadaşların mutlaka profesyonel bir şekilde hareket etmesini öneriyorum” şeklinde konuştu.