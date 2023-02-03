Sosyal medya fenomenleri hakaret içerikli yorumlar ile haksız kazanç sağlıyor

Sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapan bazı fenomenler, kendilerine yapılan hakaret içerikli yorumları gelire çeviriyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Yusuf Aydın, 'Toplumun sinir uçlarına dokunacak noktalarda paylaşım yapıyorlar ve milletimiz sinir uçlarına dokunulunca dayanamıyor, hakaret içerikli yorumlar yazıyor. Bu kişiler ise savcılık şikayeti yapıyorlar. Uzlaştırma bürosunda karşı taraftan maddi olarak bir şeyler talep edip bunu haksız kazanç olarak meslek haline getirmiş bulunmaktadırlar' ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ
  • 03.02.2023 09:17
  • Güncelleme: 03.02.2023 09:17
  • 105
Sosyal medya fenomenleri hakaret içerikli yorumlar ile haksız kazanç sağlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapan bazı fenomenler, kendilerine yapılan hakaret içerikli yorumları gelire çeviriyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Yusuf Aydın, “Toplumun sinir uçlarına dokunacak noktalarda paylaşım yapıyorlar ve milletimiz sinir uçlarına dokunulunca dayanamıyor, hakaret içerikli yorumlar yazıyor. Bu kişiler ise savcılık şikayeti yapıyorlar. Uzlaştırma bürosunda karşı taraftan maddi olarak bir şeyler talep edip bunu haksız kazanç olarak meslek haline getirmiş bulunmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Ceza uyuşmazlıklarına alternatif çözüm yollarından olan ‘uzlaştırma’ tarafların bazı suçlarda mahkemeye gitmek zorunda kalmadan kendi aralarında uyuşmazlığını sona erdirmesini ifade ediyor. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından 8 Mart 2022 tarihinde yayınlanan 2021 yılı Uzlaştırma İstatistiği ’ne göre, hakaret suçu Türkiye genelinde uzlaşma sağlanan ilk 10 suç arasında 2. sırada yer alıyor. Öte yandan hukukçular tarafından hakaret suçunun yüksek oranda uzlaşma sağlanan bir suç olmasının nedenlerinden biri de son dönemde kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanımlayan kişilerin kendilerine yapılan hakaret içerikli yorumları gelire çevirmesi olarak değerlendiriliyor.

“Haksız gelir kapısı, haksız kazanç olarak meslek haline getirmiş bulunmaktadırlar”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Yusuf Aydın, uzlaştırma çerçevesinde olan suçların başında hakaret suçunun geldiğini söyleyerek “Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisinin görevini ifa ettiği esnada kendisine yapılan hakaret hariç, hakaret suçları uzlaştırma çerçevesinde kalmaktadır. Kendisine sosyal medyada ‘youtuber’ diyen, ‘influencer’ diyen Instagram’da ya da Twitter’da çok fazla takipçi sayısı olan kimseler bu hakaret suçunu uzlaşma yönünden haksız gelir kapısı olarak kullanmaya başlamışlardır. Toplumun sinir uçlarına dokunacak noktalarda kendileri paylaşım yapıyorlar ve bu paylaşımlar neticesinde milletimiz sinir uçlarına dokunulunca dayanamıyor. Hakaret içerikli yorumlar yazıyorlar, cevaplar yazıyorlar. Bu kişiler ise avukatları aracılığı ile harekete geçip, savcılık şikayeti yapıyorlar. Akabinde uzlaştırma bürosunda karşı taraftan maddi olarak bir şeyler talep edip bunu haksız gelir kapısı, haksız kazanç olarak meslek haline getirmiş bulunmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“Öfkenize hakim olun, aksi taktirde ya siciliniz kirlenir ya da maddi olarak kayba uğrarsınız”

Uzlaştırmayı gelir kapısı olarak gören şahısların tespit edilmesi gerektiğini belirten Avukat Aydın “Bundan sonraki maddi olarak karşı taraftan talep ettikleri paranın kendilerinden ziyade toplum yararına kurulmuş olan kurum ve kuruluşlara, vakıflara, derneklere aktarılması şeklinde olursa bunların da artık bu hukuka aykırı işleri bırakacaklarını düşünüyorum. Kim ne yazarsa yazsın sosyal medyada, sizi ne kadar tahrik ederlerse etsinler, sinir uçlarınıza ne kadar dokunurlarsa dokunsunlar öfkenize hakim olun, aksi taktirde ya siciliniz kirlenir ya da maddi olarak kayba uğrarsınız” şeklinde konuştu.

galeri
galeri
Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükkılıç'tan Kadın Girişimcilerle İşbirliği Protokolü

Büyükkılıç'tan Kadın Girişimcilerle İşbirliği Protokolü

Telsizciler Derneği'nden Türkuaz'a Teşekkür

Telsizciler Derneği'nden Türkuaz'a Teşekkür

Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanıyor

Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanıyor

Jandarma 10 Terör Şüphelisini Yakaladı

Jandarma 10 Terör Şüphelisini Yakaladı

Talas'ta zabıtadan 'huzur' için sıkı denetim

Talas'ta zabıtadan 'huzur' için sıkı denetim

Uzmanından öneri: 'Kayarak düşen kişi öncelikle sakin kalmalı'

Uzmanından öneri: 'Kayarak düşen kişi öncelikle sakin kalmalı'

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

5
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

6
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KAYSARDER yeni Başkanı Demircioğlu, görevi İncetoprak'tan devraldı

KAYSARDER yeni Başkanı Demircioğlu, görevi İncetoprak’tan devraldı

Özhaseki'den, 'Tekrar aday olacak mısınız?' sorusuna net cevap

Özhaseki'den, 'Tekrar aday olacak mısınız?' sorusuna net cevap

DAHA FAZLA
Kayseri polisinden bağ evine özel harekat destekli operasyon

Kayseri polisinden bağ evine özel harekat destekli operasyon

Başkan Büyükkılıç, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu

Başkan Büyükkılıç, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu

Akaryakıt maliyeti, seyahat vasıtalarını etkiliyor

Akaryakıt maliyeti, seyahat vasıtalarını etkiliyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de kritik hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'de kritik hafta

Polis ekipleri bir haftada 50 bin kişiyi sorguladı, 145 aranan şahsı yakaladı

Polis ekipleri bir haftada 50 bin kişiyi sorguladı, 145 aranan şahsı yakaladı