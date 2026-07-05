Sosyal Medya İhbarlarına Trafik Cezası Yağdı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Huzur Şehri Kayseri'nin Huzur İçesi Talastan Görüntüler" ve "Trafiği hiçe saydılar asker uğurlaması" konulu sosyal medya paylaşımları, "Trafikte saldırı amaçlı başka bir aracı takip etmek" konulu paylaşımlara yönelik çalışma başlattı.

"Huzur Şehri Kayseri'nin Huzur İlçesi Talastan Görüntüler" paylaşımına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edilmiş, araç sürücüsü hakkında Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 15 bin 219 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca araç sürücüsü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

“Trafikte saldırı amaçlı başka bir aracı takip etmek" ihbarına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edildi, saldırı eylemini gerçekleştirdiği tespit edilen araç sürücüsü hakkında Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 180 bin TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüsü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

"Trafiği hiçe saydılar asker uğurlaması" paylaşımına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edildi, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 3 bin TL cezai işlem uygulandı.