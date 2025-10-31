Sosyal medya ihbarlarına trafik cezası

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Beyaz şehirde gece konseri”, “Abartı Egzoz” ve “Kavşakta kural ihlali: Sürücü trafiği tehlikeye soktu” paylaşımları ile ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda "Beyaz şehirde gece konseri" paylaşımına konu olan araç ekiplerce tespit edilerek araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 3 bin 160 lira cezai işlem uygulandı ve teknik şartlara uygun olmayan araç trafikten men edildi.

Öte yandan, “Abartı Egzoz” paylaşımına konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 11 bin 434 lira cezai işlem uygulandı ve teknik şartlara uygun olmayan araç trafikten men edildi.

Ayrıca, “Kavşakta kural ihlali: Sürücü trafiği tehlikeye soktu” paylaşımına konu araç ekiplerce tespit edilerek aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 167 lira cezai işlem uygulandı.