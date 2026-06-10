Sosyal Medya İhbarlarına Trafik Cezası

Kayseri’de trafik ekiplerince “Bir aracın drift yaptığı” paylaşımına konu olan araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 140 bin lira cezai işlem uygulandı ve şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik güvenliğini ihlal eden sürücüler tespit edildi. Bu kapsamda “Bir aracın drift yaptığı”, “Tehlikeli Yolculuk” ve “Aracın Sunroofundan Çıkıp Oturdu“ konulu ihbarlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; “Bir aracın drift yaptığı” paylaşımına konu olan araç ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 140 bin lira cezai işlem uygulandı ve şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca araç sürücüsü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehdit Etmek” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

“Tehlikeli Yolculuk” ihbarına konu araç sivil trafik ekiplerince tespit edilerek 4 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. Araç sürücüsü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehdit Etmek” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Öte yandan, “Aracın Sunroofundan Çıkıp Oturdu“ ihbarına konu araç sivil trafik ekiplerince tespit edilerek, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 4 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.