Sosyal Medya İlanıyla Dolandırıcılık Yapan 11 Kişi Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zararlı yazılım kullanmak suretiyle sahte sosyal medya hesaplarından ürün ilanları vererek 156 kişiyi 3 milyon 543 bin 718 TL zarara uğratan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Gerçekleştirilen operasyonların sonucunda; sahte sosyal medya hesaplarından sahte ürün ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen B.C.Ö.(21), M.T.(32), M.U.(24), sahte internet sitesi oluşturup sahte ilanlar temin eden R.T.(25), E.S.(31), üçüncü şahıslara ait banka ve GSM hatlarını dolandırıcılık suçunda paravan olarak kullanılmak üzere temin eden B.G.(20), Y.C.(20), İ.K.(23),P.A.D.(20), M.E.P.(20), sahte sitelerin alt yapısını oluşturan E.Y.(20) isimli şahıslar olmak üzere toplam 11 kişi yakalandı.

B.C.Ö.(21), B.G.(20), Y.C.(20), İ.K.(23), P.A.D.(20), R.T.(25) isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

E.S.(31), M.E.P.(20), M.T.(32), M.U.(24) ve E.Y.(20) isimli şahıslar için haklarında adli kontrol kararı verildi.