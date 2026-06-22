Sosyal medyada artistik paylaşıma 167 bin TL ceza
Kayseri'de sosyal medya için motosikletlerle tehlikeli hareketler yaparak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atan 2 sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi. Sürücülere toplam 167 bin TL idari para cezası uygulandı.
Sosyal medyada paylaşılan "Sosyal Medya Videosu Çekmek İçin Canlarını Tehlikeye Atan Gençler" başlıklı görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan motosikletler ve sürücülerinin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Sivil trafik ekiplerinin yürüttüğü inceleme sonucunda görüntülerdeki iki motosikletli sürücü tespit edildi. Yapılan denetim ve incelemelerin ardından sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 167 bin TL idari para cezası kesildi.