'Sosyal medyada gördüğümüz her şey gerçek değil'

Psikolog Almıla Selçuk, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Psikoloji Saati' programına katılarak moderatör Merve Esersoy'un sorularını yanıtladı.

Depresyon hakkında bilgiler veren Psikolog Almıla Selçuk, “6 aylık bir süreç inceleniyor, semptomları çok çok farklı, çok geniş çaplı bir şey aslında depresyon rahatsızlığı. Hani aile öyküsünde varsa evet olabilir. Psikolojik yorgun olan birinin depresyona maruz kalma ihtimali daha yüksek olabilir. Ama her psikolojik yorgunluk da depresyona çıkacak diyemem. Bu kişinin biraz psikolojik sağlamlığı ile alakalı bir durum. Çok psikolojik sağlamlığı yüksek olan birisi sabah uyumayı çok seviyor olabilir ve alarma uyanmaktan nefret ediyor olabilir. Ve bu yüzden suratsız kalkabilir. Biraz kişiden kişiye göre değişiyor bu. Psikolojik bir rahatsızlık demem ama herkesin mizacı farklıdır o konuda. Bazıları çok enerjik, çok yüksek uyanır. Bazıları da böyle çok büyük bir somurtkanlıkla ama böyle yarım saat sonra açılabilir” ifadelerini kullandı.



Sosyal medyanın psikoloji üzerindeki etkilerini anlatan Selçuk, “Ekrana sürekli maruz kalmak zaten beyni bulanıklaştırıyor. Sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir gerçeği. Telefon, bilgisayar hepimiz bir noktada boş kaldığımızda kaydırıyoruz ekranı ve bunu engelleyemiyoruz artık bir noktada. Minimum düzeye indirgememiz gerekiyor. Yani o bağımlılık noktasına ulaşmamamız gerekiyor. Çünkü sosyal medyada gördüğümüz her şey tamamıyla gerçek değil. Bazıları diyor; ‘hani sosyal medyaya bakıyorum, herkes çok mutlu, herkes en iyi halini atıyor’. Neden ağlarken birisi hikaye atsın ki ben de bu soruyu soruyorum. Kimse ağladığı ya da kötü olduğu halini göstermez. Genelde insanlar beğenilme kaygısı da olduğu için biraz sosyal medyada olabildiğince en iyi halini göstermeye çalışıyorlar. Bazen kötü haberler de oluyor, onlara maruz kaldıkça insan ister istemez etkileniyor. O konuda psikolojik yorgunluk üzerinde dijital hayatımızın da çok büyük bir yeri olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.