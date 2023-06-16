Sosyal medyada paylaşılan anakonda büyüklüğündeki yılan paniğe neden oldu, gerçek itfaiye ekiplerin gelmesiyle ortaya çıktı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde sosyal medyada paylaşılan ve anakonda büyüklüğünde görülen yılan, mahalle sakinlerinin dehşete kapılmasına yol açtı.

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  • 16.06.2023 09:15
  • Güncelleme: 16.06.2023 09:15
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Sosyal medyada paylaşılan anakonda büyüklüğündeki yılan paniğe neden oldu, gerçek itfaiye ekiplerin gelmesiyle ortaya çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde sosyal medyada paylaşılan ve anakonda büyüklüğünde görülen yılan, mahalle sakinlerinin dehşete kapılmasına yol açtı.

Mahalle sakinleri tarafından bir ağaç üzerinde fark edilen yılan, görevlilere bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı kontrollü bir şekilde yakaladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından izleyenler herhangi bir tepki vermezken, sosyal medya üzerindeki görüntüye bakanlar bir anda evlerini terk etti. Gerçek, itfaiyenin yılanı yakalaması ile ortaya çıktı. Sosyal medyada anakonda büyüklüğünde gösterilen yılanın gerçekte küçük bir yılan olduğu, görüntünün ise mercekle büyütülerek çekildiğinin anlaşılması üzerine mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. Gerçeğin geç de olsa anlaşılması gülümsemelere neden oldu.

İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ekipler, son zamanlarda yağışların sıklığından dolayı ortaya çıkan yılanlar konusunda uyarılarda bulundu.

İHA

Kayseri Gündem
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