Sosyal tesiste bulduğu parayı sahibine teslim eden personelden örnek davranış
Kayseri'de M.E. isimli vatandaş, Erciyesevler Mahallesi'nde bulunan sosyal tesiste parasını düşürdü. Kocasinan Belediyesi personeli ise örnek davranış sergileyerek bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti.
- 06.09.2023 09:57
- Güncelleme: 06.09.2023 09:57
Erciyesevler Mahallesinde bulunan Kocasinan Belediyesine ait Erciyesevler parkında hizmet veren sosyal tesiste 10 bin lira düşürüldü. Parayı bulan Kocasinan Belediyesi’ne ait KİMAŞ personeli Mustafa Selvi ise örnek davranış sergileyerek bulduğu 10 bin lirayı M.E. isimli vatandaşa teslim etti. Personelin örnek davranışı ise takdir topladı.
1ha
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