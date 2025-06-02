Sosyal ve Sportif Dev Tesis Bugün Açılıyor

Kayseri'de yeni bir sosyal yaşam merkezi, Talas Mevlana Mahallesi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2 Haziran Pazartesi günü hizmete girecek olan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi, bölge halkına çeşitli hizmetler sunmak amacıyla inşa edildi.

Sosyal ve Sportif Dev Tesis Bugün Açılıyor

Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi, toplamda 5 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip. İçerisinde, bay ve bayan yüzme havuzları, fitness salonları, sauna ve buhar odaları gibi spor olanaklarının yanı sıra eğitim ve sosyal faaliyetlere yönelik derslikler, seminer salonu ve kütüphane de bulunuyor. Ayrıca, kafeterya ve farklı büyüklüklerde dükkânlar ile donatılan merkez, bölgeye canlılık katacak.

Topluma Hizmet Amacı

Bu merkez, Kayserililerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlandı. Spor ve sanat alanında geniş bir yelpazede hizmet sunarak, Talas ilçesinin sosyal yaşamını zenginleştirmeyi hedefliyor. Üye kayıtlarının yoğun ilgi gördüğü merkez, açılışla birlikte daha fazla vatandaşa ulaşmayı planlıyor.

Bölgedeki sosyal tesislerin artması, yerel halkın yaşam kalitesini artırırken, toplumsal dayanışmayı da güçlendirecek.

Haber Merkezi

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