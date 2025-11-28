Sosyolog Karakoca, 'Toplumsal çürüme, dayanışmayı yok etti'

Sosyolog Masume Karakoca, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘İşin Uzmanı’ programına katılarak moderatör Gülistan Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Aile içi dayanışmanın yok olması, akrabalık ve komşuluk bağlarının kopmasının toplumsal çürümeyi de beraberinde getirdiğini ifade eden Sosyolog Karakoca, “Toplumsal çürüme nedeniyle dayanışma kalmadı, ekonomik sistemde orta sınıf kalmadı. Ya zenginsiniz ya da fakir, ekonomi de sosyal yaşamın içine dahil olması sebebiyle doğrudan etkilenir. Bireyler olarak gönüllü faaliyetlerde bulunmalı, sosyal yaşamın içine dahil olmalı, sosyal haklarımızı bilmeli yeri geldiğinde haksızlığa ve adaletsizliğe karşı da sesimizi çıkarmak zorundayız. Adalet, hukuk rayına oturmadığı müddetçe ekonomik, sosyolojik sorunlar da çözülemeyecek. Devlet, bu noktada çalışmalarını artırmalı. Kayseri’deki ERVA Spor Okulları Projesi bu çalışmalara en güzel örneklerden bir tanesi, çocuklara sosyolojik, psikolojik anlamda her türlü destek ve eğitimler veriliyor. Bu başarıları, çalışmaları ülke geneline yaymalıyız” diye konuştu.