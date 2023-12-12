'Soykırım Destekçileri Engellensin'

Kayseri Gönüllü Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Kayseri Cumhuriyet Meydan'nda yapılan basın açıklamasında şunları söyledi:

'7 Ekim’den bu yana işgalci İsrail terör yönetiminin Gazze ve Filistin’e yönelik saldırılarında 8.000 den fazlası çocuk 5.000 den fazlası kadın olmak üzere 18.000 den fazla Filistinli katledildi..

Saldırılar karadan, havadan, denizden uluslararası yasalara göre kullanımı yasak olan her türlü bomba kullanılarak devam ediyor. Harabeye dönen Gazze’de harabelerin altında kalan 8 binden fazla masumun cenazeleri çürümeye terk edilmiş bulunuyor.

Dünyanın gözü önünde batı dünyası yöneticilerinin bizzat saldırıları destekleyerek, İslam dünyası ve 3. Dünya ülkelerinin sessiz kalarak destek verdiği İsrail soykırım ile Gazze’de 2 milyon insan ölüme terk edilmiş durumda.

ABD hükümeti 7 Ekim’den bu yana bölgeye gönderdiği uçak gemileri ve nükleer denizaltıları ile İsrail soykırımına destek olmuştur. Bunu yetersiz bulmuş olmalı ki ateşkes istemediğini ilan etmiş ve İsrail Hükümetine yapmakta olduğu soykırıma destek olmaya devam edeceğini bildirmiştir. Böylece Gazze’de Filistin’de devam eden insanlık suçunun baş sorumlusu olduğunu ortaya koymuş, soykırım sanıkları tarihindeki listede yerini sağlama almıştır.

Türk hükümetimizin Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve diğer yetkililer o bölgede çatışmaların bir an önce sona ermesi, insani yardımların bölgeye ulaştırılıp yaraların sarılması ve kalıcı barış sağlanarak, bölgede işgalin sona erip başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması için başlattığı diplomatik çabaları yakından takip ediyor ve destekliyoruz.

Bunlara ilave olarak hükümetimizden beklentilerimiz.

a) Azerbaycan‘dan gelip yumurtalık limanına akan petrolün İsrail’e sevkiyatının derhal sonlandırılmasını.

b) Türkiye ve İsrail Vatandaşı (Çifte vatandaş) olup şu anda İsrail’de katliam ve soykırıma bizzat katılarak insanlık suçu işleyen, Musevi vatandaşların adalet önünde hesabının sorulması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılması

c) Halen İsrail’le ticari ilişkilerini devam ettirerek katil İsrail’in ihtiyaçlarını karşılayan ticari firmaların takip edilerek, ticaretlerinin engellenmesinin sağlanması.

d) Filistin’de akan kan sebebi ile insanlık olarak acı ve üzüntü içindeyiz. Bu münasebetle yaklaşan yılbaşı sebebi ile Yılbaşında Başta Ticari firmalarımız olmak üzere Esnaf ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Yılbaşı ile ilgili her türlü eğlence, çekiliş ve diğer proğramların iptal edilerek Filistin ve Gazze’nin acısına saygı duyup ortak olalım

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak! 7 Ekim’den bu yana devam eden soykırım da hayatını kaybeden 18 binden fazla kişi ve yıkıntıların altında kalan 8 bin masum Filistinli kardeşimize Allah’tan rahmet, yaralanan 50 bine yakın kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyoruz.'

